L’ex calciatore Josè Luis Vidigal ha parlato ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma ‘Radio Goal’ nel quale ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Conceição, allenatore del Porto accostato al Napoli nelle ultime ore. Queste le sue parole:

“Possiamo affermare che Conceição, considerando la sua crescita, abbia avuto una buonissima scuola e che il Porto è stato la spinta giusta per raggiungere i top club europei. Per le conoscenze che possiede, penso che sia pronto per arrivare a Napoli e per fare bene. Non l’ho ancora sentito, ma qui in Portogallo tutti mi chiedono informazioni. A parer mio fa bene: trova una società sana, una rosa di qualità ed ha una gran voglia. Farà crescere il Napoli”.

“Io al Napoli? Direi sempre di sì agli azzurri, ma ora stiamo parlando dell’allenatore e non voglio confondere le cose”.