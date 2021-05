De Magistris su Napoli-Verona: “Sono deluso, la squadra ieri non era in campo. Ero sicuro che avrebbe vinto”

Il pareggio contro il Verona ha condannato il Napoli fuori dalla zona Champions League ed, a ‘Un Giorno da pecora’ su Radio1, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato così la prestazione degli azzurri. Ecco le sue parole:

“La squadra ieri non ha proprio giocato. Le partite si possono anche non vincere ma te le devi giocare. Invece, ieri la squadra era assente. Di chi è la colpa? In questi casi è di tutti: della squadra e dell’allenatore. Ero sicuro della vittoria del Napoli: è stata una grande delusione”.

“De Laurentiis-Gattuso? Il risultato di ieri è pesante e se lo carica anche l’allenatore, ma credo che lo avrebbe mandato via comunque. Gattuso è una brava persona, possiede grinta ma purtroppo ieri è andata male”.