Secondo quanto rimarcato oggi dal collega di Sky Sport Massimo Ugolini, il Napoli si sarebbe davvero fiondato sul possibile nuovo allenatore dopo aver ‘esonerato’ via social Rino Gattuso che, come era risaputo, lascerà la panchina azzurra. Il nuovo allenatore del Napoli probabilmente sarà Sergio Conceição, attualmente ancora allenatore del Porto ma, appunto, Ugolini in diretta televisiva ha spiegato che: “stasera Conceição parlerà con la dirigenza e con il presidente del Porto, che è innanzitutto un club che lui adora“.

L’ambiente napoletano resta in attesa di conferme sulla possibilità di vedere il portoghese in panchina per la prossima stagione. Ugolini ha spiegato che: “da quel che siamo riusciti a capire, il Napoli avrà il suo nuovo allenatore questa settimana e potrebbe essere Sergio Conceição, come rilanciato dai colleghi del Corriere dello Sport“.

Il collega ha poi fatto il punto su due importantissimi giocatori azzurri, in chiusura di collegamento: “Koulibaly e Fabian Ruiz hanno il contratto in scadenza nel 2023, perciò il Napoli capirà se ci sono margini per rinnovare i loro contratti. In caso contrario, si provvederà a venderli per cercare di monetizzare il più possibile. Tutto dipenderà, ovviamente, anche dal nuovo allenatore e da quelle che saranno le sue indicazioni“.