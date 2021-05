Italiano può restare allo Spezia: incontro previsto per martedì sera

La salvezza arrivata con una giornata di anticipo ha convinto lo Spezia a fare uno sforzo per trattenere Vincenzo Italiano. Il tecnico bianconero è seguito da tanti club, tra cui anche il Napoli, ma, secondo quanto scrive Il Secolo XIX, martedì sera è previsto un incontro con la dirigenza per discutere del futuro. L’ingaggio di Italiano si alzerà e in caso di rescissione unilaterale c’è una penale di un milione in favore del mister.

