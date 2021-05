Esodo Parma, possibile ritorno a Napoli per Sepe

Il Parma giocherà in Serie B la prossima stagione. Un campionato quello dei crociati decisamente al di sotto delle aspettative, sia per il piazzamento di due stagioni fa, sia per la qualità della rosa. Rosa che, inevitabilmente, si smantellerà: i calciatori migliori cercheranno piazze più appetibili per continuare almeno a giocare in Serie A.

A tal proposito la Gazzetta dello Sport parla proprio del futuro dei calciatori del Parma. In particolare, secondo la rosea, il futuro del portiere Luigi Sepe sarà in Serie A. Due opzioni su tutte per l’estremo difensore: la prima è l’Empoli, prima classificata in Serie B; la seconda sarebbe un ritorno a Napoli, squadra con cui ha esordito in massima serie.