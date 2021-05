Venerato: “Gattuso da lunedì non sarà più l’allenatore del Napoli: è nel mirino del Tottenham”

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da lunedì Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli. Sul tecnico calabrese è piombato il Tottenham, che è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. In particolare, il presidente degli Spurs Daniel Levy è rimasto colpito dalle partite del Napoli. Il patron del Tottenham è stato stupito dalla qualità del gioco e dalle idee del tecnico azzurro”.