L’ex ala della Roma, Erik Lamela, è finito sul mercato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il suo attuale club, il Tottenham, lo vorrà vendere nella prossima sessione estiva di mercato, e il Napoli potrebbe fiutare l’affare, nonostante la stagione dell’argentino non sia stata eccellente. L’argentino ha segnato appena un goal in Premier League contro l’Arsenal, in rabona.

