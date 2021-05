De Maggio: “Allegri è la prima scelta del Napoli: l’entourage sarà in Italia nel weekend”

Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei possibili nomi che il prossimo anno possono sedere sulla panchina azzurra:

“La prima scelta del Napoli è Allegri. Inizia a restringersi il cerchio dei nomi accostati al Napoli. L’entourage del tecnico dovrebbe arrivare in Italia in questo weekend, c’è da capire se il Real Madrid affonderà il colpo. Occhio a quello che sta accadendo a Roma con la Lazio, al momento Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato. Ci potrebbe essere uno scambio di panchine con Gattuso diretto alla Lazio. Frenata invece per Spalletti“.