Il Napoli deve ridurre il monte ingaggi: un big pronto a partire

Il Napoli ha un importante obiettivo, a prescindere dai risultati sul campo: ridurre il monte ingaggi.

La situazione generata dalla pandemia ha portato una netta diminuzione dei ricavi per la società, che dunque molto probabilmente sarà costretta a cedere un top player per far quadrare i conti.

L’indiziato principale secondo Sky Sport è Kalidou Koulibaly, visto il contratto da 13 milioni di euro lordi e il tanto mercato che ha il difensore senegalese.