Secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, quella contro il Verona sarà l’ultima partita di Gattuso da allenatore del Napoli:

“De Laurentiis faccia pure quello che vuole, ammesso che abbia intenzione di fare qualcosa per provare a trattenerlo: per Ringhio il discorso è chiuso. Finirà il contratto e finirà il rapporto col club azzurro. Per lui sono giorni sereni, vissuti con la testa concentrata alla gara di domenica: se vincerà avrà chiuso il girone di ritorno con 45 punti e raggiungerebbe la prima Champions della sua carriera. E vuole salutare Napoli con un secondo o terzo posto, per lasciare tutti a bocca aperta, De Laurentiis compreso“.