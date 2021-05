Nordin, fratello di Sofyan Amrabat della Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it Il centrocampista ex Verona era stato cercato a lungo anche dal Napoli. Di seguito le sue parole:

“Non è stata una stagione facile per lui ma il discorso è legato alle performance di tutta la squadra. Se si guarda la classifica, nessuno può essere soddisfatto”.

Secondo lei si è pentito della scelta fatta nel gennaio del 2020? “Pentito è una brutta parola, ma è vero che a quel tempo c’era molto interesse su di lui da parte di club che lottavano per la qualificazione in Champions League. Certo, si aspettava qualcosa di diverso rispetto alla situazione che si è trovato a vivere e alla classifica attuale dei viola. Ma la scelta di venire a Firenze si basò, a quel tempo, sul faccia a faccia che ebbe con i dirigenti e sulla grande ambizione della società: sentì che c’era voglia di crescere e volle far parte del progetto. Io mi chiedo allora: perché la Fiorentina non dovrebbe essere dove si trova l’Atalanta adesso?”.

Gattuso? “Sofyan ha già parlato con Gattuso: lo ha fatto l’anno scorso, quando lo voleva al Napoli. Se devo dire la mia, credo che il miglior tecnico per mio fratello sia uno tra Gattuso e Juric. Ad entrambi gli allenatori piace giocare a calcio quando hanno la palla”.