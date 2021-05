Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, parlando del prossimo allenatore del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non credo proprio che il prossimo allenatore del Napoli sarà ufficializzato ad inizio giugno, credo ci vorrà molto meno. La prossima scelta di De Laurentiis arriverà in settimana”.

“Ancelotti fu firmato da Vancouver, quindi non c’è bisogno di incontrarsi nella sede della Filmauro per la firma. De Laurentiis è un decisionista, non uno che aspetta. A me ovviamente Allegri piacerebbe”.

“Rino Gattuso non farà nessuna conferenza stampa la prossima settimana. È una persona molto corretta ed è ancora sotto contratto con il Napoli”.