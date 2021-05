Da Ciro Venerato di Rai Sport arrivano le ultime notizie riguardo l’enigma su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. A quanto pare, per Gattuso con il Verona sarebbe l’ultima sulla panchina azzurra, mentre in pole ci sarebbe Massimiliano Allegri per prendere il comando della squadra partenopea considerando che sia un sogno per il presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le parole di Venerato:

“De Laurentiis sta cercando di convincere Massimiliano Allegri a firmare con il Napoli, Con la speranza che non emerga un nuovo club più importante del club azzurro pronto a proporgli un’offerta. Oltre al Real, attenzione all’Inter, se dovesse divorziare con Antonio Conte, e alla solita Juventus, anche se lì l’ex tecnico bianconero chiederebbe la testa di molte persone. È giusto dire che comunque Allegri rimane una preda difficilmente da agguantare, il Napoli ha bloccato Spalletti e valuta le scelte da vicino le scelte future di Simone Inzaghi e Galtier. Invece, nel caso della qualificazione in Europa League, il presidente vorrebbe affidare la panchina ad un allenatore emergente, il piano B comprendeva Juric, ancora da non abolire completamente, e Italiano“.