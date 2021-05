PRIMAVERA – Altra sconfitta per il Napoli: nel recupero il Crotone si impone per 2-1

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera che nel recupero della settima giornata del campionato Primavera 2 cade al cospetto del Crotone. Un vero peccato per gli azzurrini che perdono l’occasione di allungare sulle altre pretendenti alla zona playoff.

La squadra di Cascione, priva di vari calciatori in particolare nel reparto offensivo, va sotto al 34′ dopo una punizione magistralmente battuta da Frustaglia. Nella ripresa è Cataldi a trovare il pareggio che dura poco: al 65′ ancora Frustaglia in mischia realizza la rete del definitivo 2-1.

Gli azzurrini al momento sono terzi in classifica (ultimo posto utile per i playoff) avendo gli scontri diretti a favore con l’Entella. Nelle ultime due giornate andrà difesa la terza piazza nelle sfide con Salernitana (in casa) e Spezia (in trasferta).

ECCO LA CLASSIFICA: