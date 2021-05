Nella giornata di ieri, martedì 18 maggio, è stato avvistato al Training Center di Castel Volturno il procuratore Manuel Tomas, agente del centrocampista canadese di proprietà del Cruz Azul ma in prestito al Pacos de Ferreira, Stephen Eustaquio. Questo, però, secondo i colleghi in Portogallo. In realtà, l’agente potrebbe essere arrivato a Napoli per altri motivi, o meglio, per trattare un altro calciatore suo assistito.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Thomas in realtà potrebbe aver parlato con il ds azzurro Giuntoli di Reinildo Mandava, terzino sinistro 27enne nativo del Mozambico, titolare nel Lille di Christophe Galtier che nel weekend si contenderà lo scudetto francese con PSG e Monaco (basterebbe vincere contro l’Angers per laurearsi campioni di Francia, ndr). Magari, l’ex compagno di squadra di Victor Osimhen è stato intimato proprio dal nigeriano a considerare eventuali offerte del Napoli.