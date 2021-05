Napoli in trattativa per Stephen Eustaquio: il suo agente presente a Castel Volturno!

EUSTAQUIO NAPOLI – C’è già aria di calciomercato estivo e stando alle ultime notizie, per il Napoli, emerge il profilo del giovane centrocampista del Pacos Ferreira, squadra del campionato portoghese, Stephen Eustaquio. I partenopei avrebbero mostrato un particolare interesse per il centrocampista canadese e, stando a quanto riportano dal Portogallo, i suoi agenti avrebbero anche fatto visita al Training Center di Castel Volturno in questi giorni.

LEGGI ANCHE: Kaio Jorge, venerdì gli agenti in città per chiudere: due gli scenari possibili

Trattativa in corso, Napoli interessato a Eustaquio del Pacos Ferreira

Infatti come svelato da Record, nei giorni scorsi Manuel Thomas, agente del calciatore canadese, si è recato a Napoli al Training Center di Castel Volturno dove era presente anche l’altro agente, Carlos Carvalho, per discutere con il Napoli del classe 1996. Tenendo conto anche di un forte interesse da parte del Porto.