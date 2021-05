Zialiani commenta: “Il Torino si salva con una giornata d’anticipo, ma dopo un campionato pessimo”

Paolo Ziliani, ex calciatore italiano, ha commentato su Twitter il pareggio del Torino in casa della Lazio. Si tratta di un punto fondamentale che garantisce la permanenza in Serie A dei granata:

“Con due incredibili emozioni finali (rigore sul palo di #Immobile, palo di #Lazzari all’ultima azione) #LazioTorino finisce 0-0 e il #Toro si salva con una giornata d’anticipo dopo un campionato pessimo. Retrocede il #Benevento che sperava di giocarsi tutto domenica a #Torino”.

