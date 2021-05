Kaio Jorge, venerdì gli agenti in città per chiudere: due gli scenari possibili

Kaio Jorge è il grande obiettivo del Napoli. L’indiscrezione trapelata ieri, secondo cui l’entourage del ragazzo è atteso in città venerdì, ha trovato riscontro sulla Gazzetta dello Sport. Il classe 2002 ha stregato Giuntoli, che ora è pronto a chiudere definitivamente la trattativa.

Come si legge sul quotidiano quello di venerdì sarebbe il primo incontro di persona tra società e agente del calciatore. La trattativa, che va avanti da inizio stagione, potrebbe andare in porto. L’obiettivo resta quello di battere la concorrenza dei top club europei, Atletico Madrid su tutti.

Il contratto di Kaio Jorge è in scadenza il 31 dicembre 2021. In virtù di ciò ci sono due possibili scenari che si aprono al Napoli. La prima ipotesi è quella di trovare l’accordo con il calciatore per fai poi slittare l’approdo a Napoli a contratto scaduto. Il ragazzo, però, vorrebbe far recuperare un po’ di milioni al Santos. I bianconeri non stanno attraversando un momento florido.

La seconda ipotesi sarebbe quindi quella di acquistare il cartellino del centravanti. Il Santos chiede tra i 10 e i 15 milioni; il Napoli vorrebbe chiudere a 10, anche perché andrebbe aggiunta a questa cifra l’ingaggio di Kaio Jorga (3 milioni a stagione per 5 anni) e le commissioni al procuratore, ancora da quantificare.