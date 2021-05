Venerato: “Allegri è la priorità assoluta di De Laurentiis”

Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, e ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo il prossimo allenatore del Napoli.

“Se Allegri, ipoteticamente, dovesse dire di sì all’offerta del Napoli, De Laurentiis ha già trovato il prossimo allenatore. Il Napoli sta prendendo tempo proprio per capire cosa farà Allegri che aspetta di capire la situazione in casa Real Madrid in primis e le varie situazioni in casa Juve, Inter e PSG. Allegri non è la prima scelta di De Laurentiis, Allegri è la priorità assoluta“.