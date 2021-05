Marani: “Il Napoli doveva essere in Champions League da tempo”

Matteo Marani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Champions in diretta ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli probabilmente doveva essere in Champions League da tempo, l’Atalanta mi sembra più forte. Se guardiamo la Juventus, è indietro rispetto al suo valore. Secondo me il Milan non è lontano dalla sua dimensione. I rossoneri hanno bisogno di spazio e poi non avevano Ibrahimovic: ho letto dubbi sul fatto che abbiano bisogno di lui, nel girone di ritorno è mancato soprattutto lui e i valori li ha spostati Lukaku. Non Ibra”.