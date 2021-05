Caos a Firenze, Gattuso protesta con Abisso: “Milenkovic va espulso!”

Il Napoli è passato in vantaggio a Firenze grazie a una rete di Insigne arrivata su un calcio di rigore molto discusso. Il fallo di Milenkovic su Rrahmani è stato rivisto al VAR da Abisso, ma il difensore serbo non è stato ammonito. Sarebbe stata la seconda e quindi espulsione. Gattuso si è infuriato per la mancata espulsione ed è stato bloccato dal suo staff.

Nel caos generale delle proteste dalle due panchine, è stato espulso però il portiere viola Dragowski, oggi in panchina a causa di un infotunio.