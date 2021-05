Napoli al momento terzo. Assurdo Benevento, beffato nel recupero dal Crotone (CLASSIFICA)

Il Napoli cancella i fantasmi del passato e risponde alla Juventus che ieri ha vinto per 3-2 contro l’Inter. Al Franchi, gli azzurri battono la Fiorentina per 2-0 e salgono a quota 76 punti. Attualmente, il Napoli è terzo in classifica a +1 su Milan e Juventus, ma i rossoneri devono ancora giocare la loro gara che li vedrà sfidare il Cagliari a San Siro stasera.

Nelle pomeriggio suicidio del Benevento che nel recupero si fa beffare per 1-1 dal Crotone dopo aver sprecato tantissime occasioni e aver giocato per oltre un tempo in superiorità numerica. Bene la Sampdoria che espugna Udine 0-1. I sanniti ora sono ad un passo dalla retrocessione: devono augurarsi che il Torino perda il recupero con la Lazio e giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo turno di campionato proprio contro i granata in trasferta.

ECCO LA CLASSIFICA: