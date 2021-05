Sconfitta dell’Atalanta per favorire la Juventus? Palmeri va contro i napoletani: “Adesso stanno sfiorando il ridicolo”

Tancredi Palmeri, giornalista, attraverso il proprio account Twitter commenta una notizia, finita in tendenza nelle ultime ore, in cui si legge che l’Atalanta perderà nella sfida contro il Genoa per favorire la Juventus contro il Milan. Una teoria complottistica sulla quale il giornalista si rivolge ai napoletani riconoscendogli di aver sofferto nei tre anni trascorsi con Sarri ma anche di imporre un limite su questo punto. Questo quanto scritto su Twitter:

“Io capisco che i napoletani siano rimasti scottati da quanto subito nei tre anni con Sarri. Ma adesso stanno sfiorando il ridicolo”, (in basso il tweet originale).

Unico particolare, il riferimento ai napoletani appare ingiustificato – considerando come la teoria di complotto, apparsa nelle ultime ore, faccia riferimento al Milan più che agli azzurri, siccome i rossoneri sarebbero sfavoriti contro l’Atalanta in una classifica a pari punti (visti gli scontri diretti). La mossa condannata porterebbe alla qualificazione in Champions League proprio Atalanta e la Juventus (sempre in caso di vittoria bergamasca contro il Milan all’ultima di campionato e con due vittorie bianconere nelle ultime due), ma non condannerebbe comunque il Napoli all’esclusione. Il Napoli è assolutamente padrone del suo destino.

Ma adesso stanno sfiorando il ridicolo