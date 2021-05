Un evento potrebbe condizionare la corsa per la Champions League: ieri sera, alcuni giocatori dell’Inter tra cui Lukaku, Young, Hakimi e Perisic hanno partecipato ad una festa abusiva per il compleanno di Lukaku.

Per questo, l’Inter potrebbe prendere provvedimenti, addirittura escludendo i giocatori presenti al festino dalla partita di Torino contro la Juventus, come ha confermato su twitter il giornalista Fabrizio Biasin.

#Lukaku ha chiaramente sbagliato, lui e gli altri presenti alla festa.



L'#Inter prenderà certamente provvedimenti.



Multa? Esclusione da #JuveInter? Probabile.



Peccato, proprio a un passo dallo scudetto. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 13, 2021

Il Napoli, potrebbe dunque trovarsi indirettamente coinvolto in un piccolo trambusto nella corsa alla Champions League, ovviamente rischiando di non poter contare sull’Inter al completo per lo scontro diretto con la Juventus.