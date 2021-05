Guai in vista per l’Inter a causa di una festa per il compleanno di Lukaku: come riportato da Sportmediaset, alle 3 di questa notte, a Milano, sono intervenuti i Carabinieri in seguito a una segnalazione di un possibile evento in una sala di un Hotel.

In quest’ultima, infatti, si stava festeggiando il compleanno di Lukaku quando le forze dell’ordine sono intervenute: oltre al belga sarebbero state identificate 23 persone.

Tra questi, altri calciatori nerazzurri come Hakimi, Young e Perisic e il direttore dell’Hotel in cui si è organizzato l’evento, che verranno tuti sanzionati per violazione di norme anti-Covid.