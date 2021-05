Lorenzo Insigne non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, c’è un motivo economico preciso per cui Insigne e il Napoli non hanno ancora trovato un accordo.

Il giocatore percepisce 4,5 milioni a stagione fino a giugno 2022, l’offerta del Napoli sarebbe di un milione in meno più bonus. Con la Champions League, l’offerta potrebbe rialzarsi cercando di accontentare le richieste del capitano.

La volontà del giocatore è quella di proseguire al Napoli, ma essendo l’ultimo contratto importante della sua carriera, vorrebbe trovare un accordo soddisfacente, e di questo se ne parlerà a fine campionato.