Salernitana in Serie A, il partner di McDonald’s lancia l’idea: azionariato popolare

La Salernitana è stata promossa in Serie A ed ora il presidente Claudio Lotito ha 30 giorni di tempo per cedere il club, visto che due club non possono avere il medesimo presidente in massima serie. Per questo motivo l’imprenditore Luigi Snichelotto, partner di McDonald’s per il Sud Italia ha proposto l’opzione dell’azionariato popolare.

Di seguito il comunicato:

«Tutti insieme per l’acquisto del Club granata, per disegnare il futuro della Salernitana. È una grande gioia rivedere la “US Salernitana 1919” tornare in serie A dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle difficoltà che hanno attraversato tutti noi negli ultimi 15 mesi, fatti di restrizioni, chiusure e sacrifici indescrivibili. La Salernitana in Serie A è un bene per tutti e di tutti, dei tifosi e dell’intero territorio. Una potenziale ricaduta economica resa disponibile per tutti i comparti del turismo, commercio, impresa etc. L’intero territorio salernitano e regionale vedrebbe, così, una nuova possibilità di ripresa e sviluppo. Penso che si potrebbe considerare la possibilità di una partecipazione collettiva dal territorio, per creare tutti insieme un gruppo di persone che possano mettere le proprie disponibilità per raggiungere una cifra che possa consentire l’avviamento e il consolidamento di questa operazione, aiutati da ottime banche locali e presenti in tutto il territorio e, non ultime, le istituzioni che governano il territorio. Una sorta di azionariato diffuso, con regole, meccanismi ed aspetti organizzativi e gestionali da definire, tutto ciò cercando di recuperare quello spirito di partecipazione sportiva che ci fu insegnato storicamente e che negli ultimi decenni si è andato sempre più sbiadendo, lasciando il posto al denaro e alla speculazione che oramai la fanno da padrone in troppi campi dell’intelletto umano».