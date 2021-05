Cagliari-Fiorentina termina sullo 0-0: problemi per Dragowski costretto ad uscire

Finisce in pareggio la sfida tra Cagliari e Fiorentina, la seconda gara giocata in questo turno infrasettimanale della 36a giornata di Serie A terminatasi con reti inviolate. Inoltre, i viola al prossimo turno dovranno sfidare il Napoli reduce da una grandissima prestazione contro l’Udinese messa in scena proprio ieri al ‘Maradona’.

E non finisce qui per la Fiorentina, che oltre a dover incontrare il Napoli che al momento gode di ottima forma, dovrà fare anche i conti con le condizioni del suo portiere Dragowski costretto ad uscire dopo aver giocato solo il primo tempo visto che ha iniziato ad avvertire problemi muscolari al 43′ e che, infatti, Mariani ha fermato il gioco per qualche minuto per consentire al portiere viola di verificare le sue condizioni. Ma nulla da fare nel secondo tempo Dragowski è restato negli spogliatoi ed al suo posto è entrato Terracciano, ora sono da verificare le sue condizioni per il match contro la squadra azzurra.