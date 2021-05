Manca poco al calcio d’inizio di Napoli-Udinese e i bianconeri devono fare i conti con un problema dell’ultim’ora. Il difensore Bram Nuytinck non è al meglio e non solo non sarà titolare, ma non andrà nemmeno in panchina. Il calciatore olandese seguirà i suoi compagni dalla tribuna.

