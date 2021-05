DE PAUL NAPOLI – Napoli ed Udinese si sfideranno questa sera allo Stadio Maradona in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A. A quanto pare non sarà una sfida come le altre, e non solo per la volata Champions in cui è impegnato il Napoli. Rodrigo De Paul sembra essere nel mirino del Napoli, e chissà che, in una serata nello stadio intitolato al suo idolo, non si convinca di abbracciare la causa azzurra.

De Paul Napoli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli potrebbe cercare l’affondo per De Paul. Per il quotidiano la valutazione dell’Udinese è di 40 milioni di euro, e c’è il rischio di un’asta. Il fantasista argentino piace a tante squadre per la sua qualità tecnica e per la sua duttilità. Giocatore completo, farebbe comodo a tante società.

L’idea di De Laurentiis è quella di provare l’affondo in estate. Tra la famiglia Pozzo e ADL, si legge sul Mattino, c’è un ottimo rapporto per tutti gli affari andati precedentemente in porto. Basti ricordare Inler, Quagliarella, Allan, Zielinski, Meret. De Laurentiis cercherà di sfruttare questo “canale preferenziale” come scorciatoia per riuscire a portare De Paul al Napoli.

FOTO IMAGO

De Paul, il profilo

Rodrigo De Paul è un fantasista argentino classe 1994. Cresciuto calcisticamente nel Racing Avellaneda, compie il grande passo verso l’Europa nel 2014, quando il Valencia sborsa 6,5 milioni di euro per portarlo in Spagna. Nel 2016 viene acquistato dall’Udinese per circa 3 milioni di euro. Ad Udine De Paul si consacra definitivamente. Nato trequartista, ad oggi può giocare in tutti i ruoli del centrocampo: mezzala, esterno, trequartista. Abbina ad una discreta fisicità (178 cm) una strabiliante qualità tecnica ed una disarmante visione di gioco.

Ad oggi è capitano dell’Udinese, e dal 2018 stabilmente nel giro della nazionale argentina. Buon rigorista, riesce a raggiungere il gol con facilità pur giocando lontano dalla porta avversaria. De Paul sarebbe un jolly importante per il Napoli. Potrebbe, infatti, ricoprire tutti i ruoli della trequarti e, soprattutto, sarebbe una freccia fondamentale nell’arco azzurro.