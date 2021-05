La Juventus pensa al dopo Paratici: tra i possibili nomi spunta Giuntoli

Fabio Paratici è stato la mente del mercato della Juventus negli ultimi anni. Il dirigente però ha il contratto in scadenza e potrebbe andare via a causa di una programmazione non all’altezza della storia della Vecchia Signora in una stagione completamente da dimenticare.

La Gazzetta dello Sport rivela che tra i papabili per il suo ruolo siano cresciute le quotazioni di Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo del Napoli. La stagione è vicina al termine e presto la società bianconera potrebbe andare incontro ad una rivoluzione.