FORMAZIONI NAPOLI UDINESE – Gli azzurri inseguono ancora la qualificazione in Champions, dopo la vittoria per 1-4 in casa dello Spezia, gli uomini di Gattuso cercano continuità nel match interno contro l’Udinese. Napoli-Udinese apre l’ultimo turno infrasettimanale del campionato martedì alle ore 20:45 allo stadio Maradona.

I friulani sono reduci invece dal pareggio interno contro il Bologna e non hanno tanto altro da dire in questo campionato.

Ultime Napoli calcio: come sta il Napoli

Nel Napoli dovrebbero essere pochi i cambi di formazione rispetto al match vinto contro lo Spezia. In attacco verso la conferma Victor Osimhen nonostante la diffida, a supporto del nigeriano dovrebbero essere Zielinski, Insigne e uno tra Politano e Lozano, ballottaggio apertissimo tra i due. Anche in difesa le scelte di Gattuso sono obbligate, con Maksimovic positivio al Covid e Koulibaly infortunato, la coppia è ancora Manolas-Rrahmani. A centrocampo verso la conferma Fabian Ruiz e Diego Demme, ad insidiare quest’ultimo c’è Bakayoko. In forte dubbio Mertens dopo la botta rimediata alla caviglia nel match contro lo Spezia.

Formazioni Napoli Udinese

Queste le probabili formazioni del match in programma domani sera al Maradona:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano/Politano, Zielinski, Insigne: Osimhen

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.