Vigorito attacca: “Mazzoleni vuole ammazzare le squadre del sud”

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito si è lasciato andare ad un durissimo sfogo ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida tra Benevento e Cagliari. Il patron delle “Streghe” ha fatto un lunghissimo sfogo ai microfoni di Sky attaccando a più riprese la direzione arbitrale ed in particolare il VAR Mazzoleni.

“Credo che tutti abbiano visto cosa è successo. Si può fare a meno di filosofia. Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni. Mi sono arrivati messaggi da Napoli. Se vogliamo uccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull’arbitro. Se gli arbitri non guardano nemmeno la Var… Hanno trovato solo un’altra scusa per le loro caz***te. Non sono un presidente normale, non ho mai detto nulla contro gli arbitri. Questi signori devono uscire dal calcio. Non è uno sfogo, bisognerebbe analizzare le immagini. È poco opportuno inviare dopo sette giorni da un errore grossolano al VAR nuovamente lo stesso arbitro. Il Benevento in 15 anni non si è mai sfogato, chiamatela denuncia”.