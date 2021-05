Udinese, Llorente in dubbio per il Napoli: è a forte rischio per la sfida del Maradona

Dopo il pareggio contro il Bologna di ieri, l’Udinese si sta preparando per la trasferta di martedì contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Luca Gotti, allenatore dei bianconeri, dovrà fare i conti con alcuni calciatori non al meglio delle condizioni. In primis Rodrigo Becao, uscito acciaccato ieri dal terreno di gioco. In dubbio anche Fernando Llorente, che l’ambiente di Napoli lo conosce bene. L’attaccante spagnolo difficilmente sarà a disposizione per la sfida con gli azzurri.