Secondo Il Mattino, De Laurentiis non ha ancora le idee chiare per il futuro sulla panchina del Napoli. Un’idea però arriva dalla situazione Inzaghi in casa Lazio: il tecnico non ha ancora rinnovato, e nel caso in cui Lotito decidesse di separarsi, De Lauretiis lo terrebbe in considerazione.

Per quanto riguarda Gattuso, anche il suo futuro è un’incognita: il tecnico non sa che cosa farà la prossima stagione, e secondo il quotidiano avrebbe chiesto tempo a Mendes per decidere. Prima di incontrare altre società vorrebbe aspettare la fine del campionato.