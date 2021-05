Di Marzio: “Nessun margine per ricucire lo strappo tra Gattuso e De Laurentiis”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del prepartita delle sfide delle 15 su Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nessun margine per ricucire lo strappo tra Gattuso ed il Napoli. Se De Laurentiis dovesse provare a fare un ultimo tentativo per trattenere l’allenatore, non credo che Gattuso sia disposto a restare. Il Napoli ha già contattato diversi allenatori, tra cui Spalletti che ha dato la sua disponibilità agli azzurri. Ci sono stati contatti anche con Inzaghi, ma in casa Lazio sono convinti della sua permanenza”.