Clima teso all’esterno del Vigorito, i tifosi protestano contro l’arbitraggio

Pomeriggio caldissimo e non solo per la temperatura in quel di Benevento. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono usciti sconfitti dal Vigorito per 1-3 nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari di Semplici.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che all’esterno dello stadio delle streghe si stia verificando una vera e propria protesta contro il direttore di gara Doveri per la mancata assegnazione del calcio di rigore ai padroni di casa. Nel pomeriggio anche il presidente Vigorito ha protestato non poco per tutto quello che è accaduto nei novanta minuti. Clima tesissimo dunque in casa Benevento.