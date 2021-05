Auriemma attacca: “Alcuni tifosi ignoranti non si meritano uno come Gattuso, c’è un accanimento vergognoso”

Il giornalista di Mediaset e Tuttosport Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un video sul proprio canale Youtube. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Ma quelli che ancora oggi scrivono scempiaggini come ‘Gattuso ha sbagliato i cambi’, sono iscritti a Coverciano? C’è un accanimento vergognoso nei confronti di Gattuso ed è una vergogna nei confronti del tifo napoletano, che ha sempre difeso chi fa parte della squadra. Non vedo l’ora che finisca il campionato, così Gattuso se ne andrà, finalmente per lui. Me lo auguro perchè ci sono alcuni tifosi ignoranti, che amano odiare la gente e non si meritano un uomo come Gattuso. Ormai sarà anche complicata la permanenza nel caso in cui De Laurentiis dovesse inseguirlo”.