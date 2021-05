William D’Avila, agente di Victor Osimhen, ha parlato del suo cliente a Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarando come Osimhen sia al settimo cielo dopo la continuità che sta trovando nell’ultimo periodo nonostante la stagione complicata.

ORGOGLIO AZZURRO – “Victor è felice per la vittoria di ieri, si sente sempre più a suo agio in questa squadra e poi quando fai goal viene tutto più facile. È orgoglioso di vestire la maglia del Napoli e ci tiene a ringraziare il club per averlo atteso. Sta segnando come una macchina perché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto”.

RAPPORTO PERFETTO – “I giudizi negativi? Non gli abbiamo mai dato peso, non li abbiamo mai ascoltati. È normale, però, che se un giocatore viene pagato così tanto la piazza si aspetta il massimo sin da subito. Gattuso? Il rapporto col mister è perfetto, Rino è un ottimo allenatore”.

GALTIER – “Se ho sentito Galtier per l’anno prossimo? Non lo so (ride ndr.), forse il mister gli avrà mandato un messaggio per fargli i complimenti, ma non per parlare del Napoli della prossima stagione. L’obiettivo di Victor è quello di vincere queste ultime tre gare perché vuole giocare la Champions col Napoli. Modulo preferito? Il 4-2-3-1 è un modulo a lui favorevole, ma può giocare anche in altri sistemi, l’importante è che si senta a suo agio”.