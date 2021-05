Spezia-Napoli 1-4, azzurri trascinati da un super Osimhen: le pagelle

PAGELLE SPEZIOA NAPOLI – Si è da poco concluso il match tra Spezia e Napoli con il successo degli azzurri di Gattuso per 1-4, reti realizzate da Zielinski, Lozano e Osimhen autore di una doppietta, nello Spezia in gol Piccoli.

Nel primo tempo il Napoli mette subito il match in discesa, dopo neanche mezz’ora di gioco gli azzurri si portano sullo 0-2 grazie ai goal di Zielinski e Osimhen, nei minuti finali della prima frazione arriva anche la terza rete partenopea firmata sempre dal nigeriano.

Il risultato finale nel secondo tempo è quello di 1-4 in favore del Napoli. Nella formazione di casa inutile la rete di Piccoli, poco dopo infatti è sempre Osimhen il protagonista della manovra offensiva degli azzurri, il nigeriano si veste da assist man e serve a Lozano il pallone dell’1-4 finale.

Meret 6: Mai impensierito nella prima frazione, si fa trovare però pronto nella fase di impostazione dal basso. Grande risposta invece sul primo colpo di testa di Maggiore, nulla può invece sul tap-in vincente di Piccoli.

Di Lorenzo 7.5: Altra super prova quella del terzino col 22. Grandissima partita dal punto di vista difensivo e soprattutto tanta spinta in fase offensiva. Prestazione coronata anche dall’assist a Zielinski per l’1-0.

Manolas 6.5: Ottima prova del difensore greco che con l’assenza di Koulibaly ha dimostrato che anche lui sa essere indispensabile.

Rrahmani 7: Il Napoli corre pochissimi rischi in fase difensiva, l’ex Verona, che era sicuramente tra i più attesi dopo l’infortunio di Koulibaly, ha risposto presente disputando un’ottima gara.

Hysaj 6: Buona prova anche del terzino albanese che continua ad offrire buone prestazioni nel finale della sua avventura in azzurro. Nel primo tempo cerca anche la via della rete con un buon destro che però termina di poco alto. (Dal 69′ Mario Rui 6:

Demme 6,5: Leggermente impreciso nei primissimi minuti, dopo aver preso le misure però si carica sulle spalle il centrocampo e le manovre azzurre come sempre passano dai suoi piedi.

Fabian Ruiz 6: Prestazione sufficiente dello spagnolo nel centrocampo azzurro. Il numero 8 è chiamato poche volte in fase offensiva, riesce però a esserci sempre nei momenti di difficoltà.

Politano 6.5: Crea più volte la superiorità numerica sulla destra riuscendo a mettere in difficoltà i suoi avversari. Non trova la rete solo per la troppa imprecisione nelle sue conclusioni.

Zielinski 7.5: Apre le danze il polacco al 15′ mettendo in rete lo 0-1 sull’assist di Di Lorenzo e superando il suo record di goal in Serie A. Pochi minuti dopo lancia in porta Osimhen per il gol dello 0-2. Altra partita sontuosa del 20 azzurro. (Dal 69′ Mertens sv: Neanche il tempo di entrare in campo che il belga è costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia).

Insigne 7: Forse tra i meno in palla nella prima frazione, è suo però l’assist per la terza rete azzurra. Più che in fase offensiva si fa vedere spesso nelle situazioni di ripiegamento andando a chiudere le manovre dello Spezia.

Osimhen 8.5: Ancora in gol il nigeriano, quarta rete nelle ultime cinque. In campo aperto l’ex Lille è devastante, sua la rete dello 0-2 su assist di Zielinski e dello 0-3 nel finale di primo tempo. Anche nel secondo tempo il nigeriano è protagonista dell’assist a Lozano per il definitivo 1-4. Devastante in questo finale di stagione.

Con questo successo il Napoli si riappropria di una posizione utile per la corsa Champions League in attesa del big match di domani sera tra Juventus e Milan. La squadra di Gattuso continua ad essere padrona del suo destino, vincendo le ultime tre giornate infatti i partenopei sono matematicamente nell’Europa che conta.