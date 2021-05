Ha fatto discutere la scelta di Michael Fabbri, arbitro di Napoli-Cagliari, di annullare il gol di Osimhen per presunto fallo su Godin. L’AIA ha deciso di fermare per un turno il fischietto di Ravenna che non è stato designato per nessuna partita per il prossimo turno.

Paolo Silvio Mazzoleni, al VAR in Napoli-Cagliari invece sarà al VAR in Benevento-Cagliari.