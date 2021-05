Spalletti-Napoli, c’è la cifra per chiudere l’accordo: i dettagli

La Gazzetta dello Sport di oggi scrive come Luciano Spalletti sia il candidato più forte sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Per la rosea, non ci dovrebbero essere colpi di scena, anche visti i continui contatti tra De Laurentiis e lo stesso Spalletti.

I due discutono sia sul progetto che sulla questione economica: il progetto è ciò che convince Spalletti, mentre sull’accordo economico c’è una differenza sostanziale: la richiesta è di 4 milioni e l’offerta del Napoli è di 2,5 più bonus.

La voglia di rientrare in gioco di Spalletti è talmente tanta che l’impressione è che l’accordo si possa chiudere a 3 milioni.