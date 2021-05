Rai, Venerato: “Spalletti accetterebbe anche senza Champions League, ma attenzione anche alla pista Inzaghi”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato.

“Ad oggi non c’è nessuna firma e nessuna decisione ufficiale, ma sono cinque/sei giorni che i contatti tra De Laurentiis e Spalletti si sono intensificati e si sono fatti altri passi in avanti. Però, se il Napoli non dovesse conquistare la qualificazione in Champions, potrebbe saltare la pista Spalletti, soprattutto per un questione economica. In caso di Europa League, il presidente ha chiesto che l’ingaggio dell’allenatore non dovrebbe superare i 2 milioni, mentre Spalletti ne chiede almeno 4. Però se si dovesse costruire una squadra all’altezza, Spalletti non avrebbe problemi ad accettare anche in caso di Europa League.

Attenzione anche a Inzaghi, finché Lotito non annuncia il rinnovo, bisogna lasciare una porta aperta per lui. Se Inzaghi dovesse offrirsi a De Laurentiis, il presidente potrebbe pensarci. Ad oggi, però, si sta lavorando su Spalletti.

Italiano, Dionisi e Juric sono nomi candidabili, ma meno caldi. Gattuso non resterà, ne sono certo”.