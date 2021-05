Napoli, report allenamento: lavoro in gruppo per Ospina. Terapie per Koulibaly

Il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato contro lo Spezia. OLa società ha pubblicato sul proprio sito il report allenamento.

“La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica. Ospina ha lavorato col gruppo. Terapie per Koulibaly“.