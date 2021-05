Maksimovic via da Napoli a parametro zero: su di lui piomba la Lazio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Nikola Maksimovic lascerà il Napoli a parametro zero. Sul difensore serbo c’è l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui Inter e Lazio.

In particolare sembrano molto interessati i biancocelesti, con il ds Igli Tare che avrebbe individuato in Maksimovic il rinforzo giusto per la difesa di Simone Inzaghi. Il Napoli non ha alcun tipo di parola in merito, visto che il difensore a fine stagione non sarà più sotto contratto con gli azzurri.