Joao Santos, agente Jorginho: “Tra due anni vuole tornare in Italia”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“In questo momento non pensa di tornare a Napoli, perché ha ancora due anni di contratto. Tra due anni vuole tornare a giocare in Italia, ma non per forza al Napoli.

L’operazione Kaio Jorge non è facile, visto che è seguito anche da Real Madrid e Manchester City. Deve essere bravo il Napoli a convincerlo. È un grande giocatore, se trova un allenatore che ha pazienza di lavorare con lui, può diventare un fenomeno”.