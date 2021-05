Gattuso preoccupato dall’assenza di Koulibaly con lo Spezia: il dato è impressionante

Le ultime quattro giornate saranno decisive per la volata alla qualificazione per la prossima Champions League. Il Napoli però, non potrà contare su Kalidou Koulibaly, a causa di un infortunio muscolare. Il difensore senegalese potrebbe tornare in extremis per l’ultima di campionato contro il Verona.

A preoccupare Gennaro Gattuso c’è un dato pazzesco, che certifica come Koulibaly sia imprescindibile per gli azzurri: con Koulibaly in campo la media gol subiti è di 1,1 gol a partita, senza Koulibaly la media raddoppia spaventosamente a 2,2 gol subiti a partita.