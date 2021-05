Koulibaly sarà assente nella gara contro lo Spezia e Gattuso prepara già la contromossa. La coppia di centrali è quasi obbligata, Manolas e Rrahmani, due marcatori non troppo propensi ad impostare.

La prima costruzione dal basso, infatti, non sarà affidata soltanto a loro: in aiuto è probabile che Fabian Ruiz si abbassi sulla linea dei difensori per rendere il palleggio più fluido, ma un’altra opzione sarà la palla alzata sull’attaccante.

Osimhen avrà più responsabilità, lottando per far salire la squadra e accettando lo scontro fisico per aiutare la manovra. Lo riporta La Repubblica.