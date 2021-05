Mourinho alla Roma, la reazione di De Laurentiis: indeciso se rosicare o applaudire

La giornata di ieri è stata probabilmente uno spartiacque per la prossima Serie A. In mattinata, la Roma ha ufficializzato l’addio di Fonseca a fine stagione. Fin qui nulla di eccezionale; le strade del portoghese e di Friedkin erano ormai parallele, destinate ad abbandonarsi. Nel primo pomeriggio, però, i Capitolini hanno lasciato tutti senza parole. Josè Mourinho, lo Special One, sarà il prossimo tecnico dei giallorossi.

Un’operazione portata avanti in segreto, senza far rumore, sfruttando Maurizio Sarri come un diversivo. Ora è tutto da riscrivere, e il prossimo campionato si prospetta ricco di colpi di scena e sfide entusiasmanti. Il Corriere dello Sport, quest’oggi, riporta anche le reazioni degli altri presidenti alla notizia di Mou alla Roma. Secondo il quotidiano, ADL è rimasto così sorpreso dall’operazione, portata avanti in pieno stile hollywoodiano, che era indeciso tra “rosicare ed applaudire”.