Ritiro pre stagionale, ecco le prime possibili date per Dimaro e Castel di Sangro; probabile una tournée

La stagione 2020-21 volge al termine. Il Napoli è ancora in corsa per il quarto posto ed ha in programma quattro finali per centrare l’obiettivo. Dalla qualificazione in Champions League passa probabilmente il futuro degli azzurri, che daranno il massimo per riuscire a raggiungere l’Europa che conta.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, strizza l’occhio comunque già alla prossima stagione. Il quotidiano svela il programma di preparazione pre stagionale degli azzurri. Secondo il Corriere, il consueto ritiro a Dimaro dovrebbe svolgersi dal 15 al 25 luglio. Dopodiché, possibile una tournée amichevole per il Napoli, da programmare con il prossimo allenatore. Appuntamento ad agosto, invece, per Castel di Sangro.